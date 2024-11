Il tango e le colonne sonore in scaletta con Bach e il jazz

Il fascino del tango, la canzone d’autore e il mondo delle colonne sonore, mescolati in un percorso fatto di brani di Astor Piazzolla, Richard Galliano, Ennio Morricone, Pino Donaggio e Sergio Endrigo. E poi il jazz internazionale e un viaggio tra classicismo e romanticismo, tra Bach e Garcia Lorca. Prenderà il via giovedì al MAC di Lissone la rassegna dal titolo “Artemusica - Tre concerti al Museo d’Arte Contemporanea“, organizzata dall’Associazione musicale Duomo insieme al Comune. Nelle sale espositive di viale Elisa Ancona gli spettatori potranno farsi trasportare da repertori musicali originali e allo stesso tempo ammirare le mostre permanenti e temporanee del museo. Si comincerà giovedì alle 21 con “Tango, colonne sonore, canzoni“, che avrà per protagonista il duo formato da Roberto Porroni alla chitarra e Adalberto Ferrari a clarinetto e sassofono C melody. Quello che verrà proposto sarà un itinerario tra le colonne sonore di Morricone, le canzoni di Endrigo e Donaggio, il tango-jazz di Piazzolla e Galliano. Giovedì 14 alla stessa ora toccherà invece al concerto “Il grande jazz“, che vedrà esibirsi uno dei gruppi più interessanti del panorama jazz europeo, il trio austriaco Haezz.

La serata sarà promossa in collaborazione con il Forum austriaco di cultura. Giovedì 21, infine, il recital “Musica e poesia: classicità, romanticismo, passione“, con le due chitarre di Susanna Signorini e Roberto Porroni che affiancheranno l’attrice Elda Olivieri in un percorso tra musica e poesia, con brani da Bach a Joaquin Rodrigo e testi di Federico Garcia Lorca e Jorge Luis Borges. Biglietto d’ingresso per il singolo concerto 3 euro, abbonamento all’intera rassegna 8 euro. Per prenotare i posti: biglietteria@amduomo.it.

F.L.