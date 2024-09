Il Tambourine riapre. Dalla chitarra della Pfm alla musica dei college

Le canzoni degli anni ‘90 con l’atmosfera delle feste da college americano, una mostra d’arte e la new wave che arriva dall’Est Europa. E poi la musica d’autore e l’indie rock, l’inconfondibile chitarra della Pfm e un tour nella galassia di Guerre Stellari. Uno dei luoghi più importanti in Brianza per la musica dal vivo riapre i battenti dopo la lunga pausa estiva, per una nuova stagione indoor che si preannuncia ricca di appuntamenti.

Il Tambourine di Seregno riaccende le luci e gli amplificatori. Il circolo di via Tenca inaugurerà la nuova stagione invernale oggi alle 19.30 con il vernissage della mostra dal titolo “Angoli Bui“, che esporrà le opere di Samuele Canzi, artista figurativo seregnese le cui creazioni si potranno ammirare sulle pareti del Tambourine per tutto il resto dell’anno. Si tratta di opere cariche di disillusione verso le possibili vie di fuga o di conforto offerte dall’arte. Domani alle 22, invece, si terrà l’evento “Party ‘90 - American Pie“, una serata in cui scatenarsi con i dj-set per ballare tutte le maggiori hit pop, dance e rock degli anni che vanno dal 1990 al 2005, assieme alle sigle dei cartoon più amati di quell’epoca. Il locale sarà allestito a tema e un videoshow di proiezioni completerà il viaggio nei ricordi, dando vita a un’atmosfera che richiama il classico gran ballo d’autunno in stile americano e le feste dei college statunitensi, facendo riascoltare canzoni delle Spice Girls e brani diventati celebri con la serie Dawson’s Creek e con la saga di American Pie. Ingresso 7 euro con tessera Arci. Il primo grosso concerto di stagione arriverà mercoledì 2 ottobre, quando si esibiranno i Nurnberg, un duo post-punk originario di Minsk, in Bielorussia: la band ha già all’attivo 3 dischi, 3 Ep, diversi singoli e album di remix, oltre che esibizioni in grandi festival europei. Il gruppo propone una musica cupa, energica, influenza dalle sonorità new wave e post-punk britanniche degli anni ‘80. Tra i primi eventi annunciati ci sono poi un quadruplo concerto con John Qualcosa, La Chance su Marte, Baskoma e Irene Mrad il 4 ottobre, la stand-up comedy con Giovashow il 10, un omaggio ai Nirvana il 12, una serata col rapper Murubutu il 18 e un concerto di Franco Mussida, uno dei fondatori della Pfm il 26 ottobre, mentre il 9 novembre ci si muoverà tra astronomia e Star Wars con Adrian Fartade.