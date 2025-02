Il Tambourine fa ballare e pensare. Dall’impegno sociale alle boy band

La poesia e l’ironia, il pop da ballare e i diritti da rivendicare. Musica, spettacoli e sfide all’ultimo verso nella settimana del Tambourine di Seregno, con iniziative che spazieranno su tutti i fronti. Si comincerà mercoledì alle 21.30 con l’evento “Poetry Slam - Inizio e fine“, una serata tutta dedicata alla poesia performativa, con gli autori in gara fra loro che proporranno i propri componimenti.

Stavolta la battaglia sarà anche a tema: i poeti partecipanti dovranno portare sul palco di via Carlo Tenca almeno un testo che parli di “inizio“ o di “fine“, nel modo più libero in cui si possano intendere questi due termini. A guidare la competizione, in veste di maestro di cerimonia, sarà Davide Passoni. Ospite Giorgio Tregi Meroni con un suo set di poesia performativa. Ingresso 3 euro con tessera Arci. Giovedì alla stessa ora cambio completo di atmosfere con Alessandro Gori alias Lo Sgargabonzi che porterà in scena il suo “Leprecauni Show“, uno spettacolo di satira affilata e abrasiva in cui le mitologiche creature dei leprecauni, in tutto e per tutto somiglianti agli umani, invadono spazi lasciati vuoti e fanno ciò che ragionevolmente tanti fanno: vanno al bar, votano, giocano a calcetto, noleggiano videocassette. E talvolta però qualche piccolo cedimento, qualche scricchiolio insinua il dubbio, in un viaggio fatto di racconti gioiosamente strambi e orrorifici, tra i demoni minori della nostra contemporaneità. Ingresso 15 euro con tessera Arci, prevendite su www.eventbrite.it.

Venerdì, sempre alle 21.30, nuovo appuntamento con “All you can Pride“, l’evento dedicato a diritti e divertimento, tra karaoke, dj-set, videotape live e speed date. Il ricavato dell’iniziativa andrà a sostenere il Brianza Pride e i progetti dell’associazione Brianza Oltre l’Arcobaleno. Ingresso 3 euro con tessera Arci. Sabato, infine, di nuovo dalle 21.30 in avanti “7Teen Again - One Direction Forever“, una serata di musica dedicata a chi ha ancora un cuore che batte al ritmo dei brani pop più celebri degli One Direction, la boy band più famosa dei secondi anni Duemila, che ha lanciato Harry Styles. Sarà l’occasione per riascoltare e ricantare alcune delle hit più rappresentative del gruppo, pronti a ballare sui pezzi che hanno segnato una generazione, magari indossando l’outfit più pink e glitterato possibile.