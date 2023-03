Il T-Red non fa sconti In un solo anno multati 1.719 automobilisti

Il T-Red di Calolziocorte non perdona. In un anno l’occhio elettronico che punta nel tratto di corso Europa della Lecco – Bergamo che attraversa il paese, ha consentito agli agenti della Polizia Locale del comandante Andrea Gavazzi di scoprire e multare 1.719 persone: sono tanti, una media di quasi 5 al giorno, ma molti meno di 20 o anche 30 che sfrecciavano con il semaforo rosso prima dell’installazione del sistema di rilevamento automatico. Nessuno ha presentato ricorsi: del resto sarebbe stato inutile, perché oltre al bollettino con la multa da pagare, agli automobilisti arrivano anche foto e video che provano l’infrazione. In 500 hanno inoltre deciso di pagare pure il conto accessorio per evitare di perdere punti sulla patente.