Il sound brianzolo dei Pieri lancia “Smemo“. E dopo il singolo in arrivo album e tour

Dopo il successo del loro primo brano “Panico“ a metà gennaio che ha avuto migliaia di streaming in tutta Italia, Stati Uniti e America latina, tornano al microfono i “Pieri“, al secolo Piero Betti e sua moglie Martina, in arte Piera, con “Smemo“, il loro secondo singolo, ispirato alla mitica agenda/diario degli anni ‘90. Sempre prodotto da Alessandro Erba (etichetta Six Sound), in uscita oggi su tutte le piattaforme digitali. Sono brianzoli doc di Bovisio Masciago, i Pieri. Con questo nickname si sono fatti conoscere nel 2021 con il profilo social, nel quale raccontavano con leggerezza la loro quotidianità di coppia e di famiglia con tre bimbi e nel 2024 hanno dato voce alle competenze musicali. Piero Betti, creativo, laureato in Scienze della comunicazione, lavora come responsabile di produzione nel mondo televisivo e Martina, in arte Piera, come responsabile della logistica nel mondo del design. Piero ha sempre cantato e studiato chitarra e pianoforte, Martina ha studiato danza moderna. “Smemo“ è un brano che catapulta direttamente negli anni ‘90 con un mix di sonorità pop e vibrazioni dance. È un’esperienza sensoriale, fatta di strumenti dal vivo, un viaggio attraverso le pagine di un diario immaginario. "Rappresentiamo come in un diario cosa significa per ciascuno di noi la relazione con l’altro - spiega Piero - Io racconto a te la mia storia e tu la custodisci e viceversa. Io mi sto fidando di te". Dopo la strofa melodica, arriva il ritornello, irresistibilmente orecchiabile, di quelli che ti restano in testa e si fanno canticchare. "Smemo sarà il collante tra il brano d’esordio “Panico“ e il tormentone estivo che uscirà a giugno" anticipano. A seguire un album e il video, anch’esso girato in Brianza. La melodia, pur pulsante di energia dance, non si lascia sopraffare dalla velocità, lasciando spazio all’intensità emotiva del testo, in un equilibrio perfetto tra ritmo e sentimento. Il tappeto musicale è curato nel minimo dettaglio, le voci sono genuine. "Non utilizziamo autotune - racconta Piero - Cerchiamo di realizzare un prodotto sostenibile, in vista del futuro live, abbiamo provato a inserirlo in alcuni pezzetti, per creare qualche effetto, ma non era soddisfacente. Mi piace curare ogni dettaglio del suono che richiama la musica dance. Abbiamo proposto al nostro produttore un percorso con più brani, per sviluppare un progetto musicale ampio e strutturato, dal sound riconoscibile, che possa essere ricordato nel tempo, non solo per un tormentone estivo".

Cristina Bertolini