Il Soroptimist pianta 100 alberi in via Fiume

Cento nuovi alberi abitano l’area verde di via Fiume, nel quartiere San Rocco, dove ad accoglierli è stato il saluto caloroso dei bambini della scuola primaria Zara, distante solo pochi passi dal giardino pubblico che ravviva l’area residenziale. Cento nuove piantumazioni realizzate con perizia dai tecnici dell’Ufficio giardini del Comune, che ha accolto con favore la proposta del Soroptimist Club di Monza. "Dal 2020 il nostro Club, in collaborazione con il Comune, ha attivato un progetto di educazione ambientale – spiega la presidente di Soroptimist Monza Sara Polito – Finora di alberi ne abbiamo piantumati 400 in città, l’obiettivo è quello di favorire nei bambini lo sviluppo di una coscienza ecologica, ma anche di stimolare in loro, come negli adulti, la voglia di prendersi cura del verde cittadino".

I cento nuovi arbusti sono in prevalenza tigli, querce, carpini e noccioli, ma ci sono anche rose, biancospini, varie specie che vestiranno di nuova flora i prati del parchetto. Ci vorrà una decina d’anni prima che crescano, ma intanto ad arricchirle ci hanno pensato i 120 bambini delle sei classi della Zara, ponendovi sempre dei biglietti con le loro frasi sul tema dell’ambiente e l’importanza di salvaguardarlo. "In città a causa dei cinque nubifragi di luglio sono caduti duemila alberi – dice il sindaco Paolo Pilotto – Noi ne ripianteremo 1100, perché riteniamo che il patrimonio arboreo sia importantissimo". E rivolto ai bambini: "Pensate a quanto il verde abbellisca i luoghi in cui viviamo, quanto è bello affacciarsi dal balcone e godere di questi scorci di natura. Non roviniamoli, state attenti voi fin da adesso a prendervene cura".

A.S.