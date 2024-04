Il sopralluogo del sindaco Pilotto: "Gli errori vanno corretti subito"

Un incontro ieri tra il sindaco di Monza Paolo Pilotto, l’assessora allo Sport Viviana Guidetti e il presidente di Forti e Liberi Alessandro Riva - in occasione del tour del sindaco nel quartiere Cazzaniga - ha fatto il punto della situazione in un tono collaborativo, nonostante le polemiche pregresse. Assessora e sindaco hanno ribadito come ora sia importante rispettare la scaletta dei lavori previsti dal contratto di transazione tra le due parti - stipulato l’anno scorso - stando attenti a concludere tutto entro i tempi previsti.

"Gli interventi fatti finora e quelli che faremo nel corso di quest’anno sono quelli che abbiamo concordato come prioritari con la società – spiega l’assessora Guidetti –. Ciò non significa che non siamo consapevoli che altro ancora c’è da fare. Andiamo passo passo, rispettando i tempi. L’anno prossimo abbiamo già previsto la ristrutturazione del tetto della palazzina della palestra di ginnastica, per un investimento di 722mila euro, già inserito nel Piano delle opere pubbliche. Per cui si farà anche quello. In quel caso ci vuole un’impermeabilizzazione strutturale, per ora abbiamo provveduto solo a qualche intervento eccezionale, con la sostituzione dei lucernari dai quali filtrava acqua. Per gli allagamenti del cortile che interessano i magazzini – prosegue Guidetti – lo prendiamo in carico come intervento straordinario e interverremo quanto prima, precisando però che la manutenzione straordinaria è a nostro carico, ma quella ordinaria è in carico alla società, come stabilito da contratto per qualsiasi concessionario. Anche quest’ultima è fondamentale per evitare che si creino danni nel tempo".

"Si può tranquillamente affermare che la prospettiva non sia negativa – dice il sindaco Paolo Pilotto –. Finora gli interventi sulla Forti e Liberi sono stati frammentari e sfasati, ora il nostro sforzo è metterli in fila, e farli uno alla volta fatti bene. Se c’è qualcosa da correggere, la correggiamo subito. Ad esempio il tetto del palazzetto che è da cambiare di colore verrà fatto ora in aprile. Per il salto di qualità l’importante è non interrompere mai il dialogo tra Amministrazione e società".

A.S.