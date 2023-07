Il sopralluogo del sindaco a Monza: "Nessuna devastazione, prato in ordine"

Nessuna devastazione. Dopo i 72mila fan arrivati da tutto il mondo per il concerto di chiusura del tour europeo di Bruce Springsteen, il prato della Gerascia è già stato liberato da pedane e palco. E ha passato indenne l’esame del “grande evento“. è lo stesso sindaco di Monza, Paolo Pilotto, a testimoniare le condizioni dell’erba già la mattina dopo il concerto. "I lavori per smontare le strutture del concerto e restituire le aree alla fruizione dei frequentatori procedono spediti – le sue parole –. In questi mesi gli accordi con gli organizzatori avevano previsto alcuni interventi anche successivamente al concerto. Fra i primi, la pulizia per i sei giorni successivi dell’area interessata dal concerto e degli itinerari utilizzati per raggiungerl. Poi il lavoro di ripristino del manto erboso dove questo risultasse necessario".

M.Galv.