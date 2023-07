Il solito copione Tombini intasati e teatro a mollo

Colpiti duramente il teatro Villoresi e il convento dei Frati Barnabiti. L’allagamento di piazza Carrobiolo ha coinvolto anche il foyer e l’area delle casse, dove erano stati stivati tutti i documenti della direzione smantellata dal cantiere di ristrutturazione in corso. Acqua anche nella ex zona dei bagni. I sacchi di sabbia che i frati hanno fatto posizionare come barriera sono riusciti ad arginare l’acqua. "Stiamo liberando anche i tombini", fa una pausa il direttore artistico Gennaro D’Avanzo mentre spazza l’acqua fuori dal foyer: "Ho già segnalato più volte che vanno puliti a fondo e ampliati per far defluire l’acqua e i detriti provenienti da piazza Citterio, ma dal Comune non ho mai avuto risposta. La ristrutturazione prevede l’abbattimento del portone verso il cortile, per creare uno spazio bar e eventi all’aperto, ma quando non ci sarà più il portone qui a ogni pioggia si creerà un torrente. Non possiamo più parlare di eventi eccezionali, ormai le precipitazioni sono così, avvengono con questa violenza". Il progetto avviato dai Frati Barnabiti cambierà completamente volto a buona parte della struttura grazie a un finanziamento da Regione Lombardia, un contributo di Fondazione Cariplo e il rimanente a carico della proprietà. Al primo piano, sopra il teatro verranno allestite delle stanze da affittare per chi viene in città per eventi e appuntamenti culturali. Dal foyer e dall’area casse si potrà accedere al retro dove troverà posto un bar pasticceria e alcuni piccoli negozi affacciati sul cortile interno. Per settembre, all’inizio della stagione teatrale saranno pronti i nuovi servizi igienici del teatro e a dicembre l’intero complesso, come spiega cauto padre Davide Brasca, priore dei Barnabiti. "La prossima estate – anticipa D’Avanzo – nel cortile vorrei installare un palco per ospitare spettacoli teatrali e musicali, ma abbiamo bisogno che l’area non si riempia d’acqua a ogni temporale estivo". È andata bene, invece al teatro Binario 7, anch’esso nella parte bassa della città che di solito si riempie d’acqua. Questa volta solo un lieve allagamento dell’ingresso, ma senza danni effettivi. Invece il forte vento ha causato l’abbattimento di due alberi nel cortile dell’istituto tecnico Hensemberger: uno è caduto all’interno del cortile, mentre l’altro si è adagiato sul tetto della scuola. "Subito venerdì in tarda serata sono usciti i vigili del fuoco e i tecnici della Provincia – spiega la dirigente Petronilla Ieracitano –, nei prossimi giorni valuteranno i danni per ripristinare la struttura".

Cristina Bertolini