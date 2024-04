Il sogno di Vimercate: diventare Città delle api

L’appalto per la gestione del verde raddoppia per permettere un esperimento sulla biodiversità. Vimercate punta a diventare città delle api e riduce quasi a metà gli sfalci in aree fuori mano "per favorire l’impollinazione senza dare fastidio alla gente". In tal modo si spera di attirare anche farfalle e tutti quegli insetti che aiutano il pianeta a rimanere in equilibrio. Questo il piano del Comune che ha spacchettato il servizio. La prima selezione vinta dal consorzio Cs&L è dedicata ai parchi pubblici: Trotti, Sottocasa, Oreno, Ruginello, Villa Volontieri e De Amicis e prevede 10 tagli annuali anche nelle aiuole principali e nelle rotatorie. Un discorso a parte è quello sul parco Gussi gestito dalla cooperativa Buenavista da inizio 2023.

Il secondo appalto è dedicato a tutte le altre aree verdi municipali gestite da Colombo Giardini con 7 tagli diluiti in 12 mesi che scendono a 4 per il progetto green. Fra gli obiettivi della prova, anche "la ricarica delle falde acquifere – spiega il Comune – l’erba alta infatti è una barriera naturale per l’acqua piovana, ne rallenta il flusso consentendone un migliore assorbimento nel terreno". Non solo, "aiuta anche a conservare il suolo proteggendolo dall’erosione causata dal vento e dalla pioggia, le radici dell’erba migliorano la sua struttura e la sua impermeabilità". "Con la suddivisione in due distinti appalti puntiamo a migliorare la qualità del servizio – sottolinea Sergio Frigerio, assessore alla Cura della Città –. Vogliamo garantire interventi ordinari di buona qualità e una gestione del verde pubblico che nonostante i limiti delle risorse disponibili ci consentirà una manutenzione che confidiamo venga eseguita con cura e attenzione". Con la bella stagione in arrivo sono cominciate anche le operazioni di disinfestazione dalle zanzare, dodici i punti critici nei quali è già scattato il protocollo di prevenzione.

Barbara Calderola