Il sogno dell’Arcobaleno Calcio: "Questo è il nostro gol più bello"

Arcobaleno Calcio è un progetto speciale. Mirko Lamia è sia difensore sia attaccante. Ha 39 anni e gioca nell’Arcobaleno da 20. Un progetto e una squadra speciali, che regalano ad atleti con disabilità intellettive e relazionali stimoli, passione e un gruppo di amici che condivide la fatica e la gioia di fare sport insieme, ad alto livello, sotto la guida dell’allenatore Luca Varano nel campionato nazionale Figc di categoria Special.

E da sei anni la squadra è stata “adottata“ dal Monza Calcio, nell’ambito di un progetto di inclusione voluto da Fifa e Uefa. Arcobaleno Calcio scende spesso in campo nei prepartita del Monza, riceve i saluti dell’Ad biancorosso Adriano Galliani che non manca mai di ricordarli: "Galliani ci supporta, ci saluta sempre e tiene molto alla nostra squadra – racconta con orgoglio l’allenatore Varano –. Vincenzo Iacopino, team manager di Monza Calcio, ci ha invitato per questa sessione con gli atleti paralimpici". La squadra è composta da 24 atleti tra cui Mirko Lamia (già titolare in Nazionale) e Davide Caprino, i due veterani che da vent’anni giocano con la squadra monzese composta da due formazioni, livello base e livello intermedio, a seconda delle potenzialità degli atleti. La squadra livello base è stata campione italiano di Calcio a 5. "È bellissimo lavorare con questi ragazzi – racconta il mister –, per il loro entusiasmo e la loro determinazione, anche se a volte vanno guidati e frenati perché non si facciano male".

C.B.