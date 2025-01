Il sindaco chiede di salvare il Besanino: "La linea non interferisce sulla Pedemontana"

Da una parte i lavori di manutenzione sui binari tra le stazioni di Milano Porta Garibaldi-Greco Pirelli e Monza che modificherà la circolazione dei treni da domani all’1 marzo. Dall’altra la prospettiva di un prolungamento dei disagi per l’arrivo del cantiere di Pedemontana. Il 2025 dei pendolari brianzoli inizia con una grande incognita sul futuro dei loro spostamenti in treno.

I treni della Linea S7, il Besanino, viaggeranno solo tra Lecco e Monza: i passeggeri dovranno scendere alla stazione di Monza e lì troveranno in partenza i treni delle linee Milano-Lecco-Sondrio-Tirano, Milano-Carnate-Ponte San Pietro, S8 Milano-Carnate-Lecco, S11 Milano-Como-Chiasso, RE80 Locarno-Chiasso-Milano, S9 Saronno-Seregno-Albairate.

In merito a queste linee, Trenord ha comunicato che le corse della linea S11 Chiasso-Como-Milano-Rho viaggeranno fra Chiasso/Como San Giovanni e Milano Porta Garibaldi. Fra Milano e Rho saranno disponibili le corse delle linee suburbane S5 Varese-Milano-Treviglio e S6 Novara-Milano-Pioltello. A queste, per i viaggiatori diretti a Rho Fiera si aggiungono i collegamenti regionali Milano-Varese-Porto Ceresio e Milano-Arona-Domodossola.

Nel frattempo, rispetto al servizio del Besanino, l’amministrazione comunale di Villasanta è impegnata su un altro fronte: il dialogo con gli enti competenti, in vista dei lavori per la Tratta C di Pedemontana. La cantierizzazione, prevista per il 2025, comporterà infatti la sospensione della Linea S7, per lavori tra Biassono-Lesmo e Macherio-Canonica. L’obiettivo del Comune è di chiedere che la linea e la fermata di Villasanta, trovandosi a sud rispetto ai cantieri della nuova autostrada, siano mantenute attive. è vero che sarà garantito un servizio di bus navetta, ma la preoccupazione tra i pendolari è che l’interruzione possa perdurare oltre l’anno e creare disagi peggiori di quelli registrati la scorsa estate, quando la tratta si era fermata per tre mesi per lavori di ammodernamenti della tratta.