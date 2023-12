Il sindaco Bono è Santa Claus all’asilo Durini

Dietro alla barba bianca e al tradizionale vestito rosso, un Babbo Natale speciale ad Arcore: il sindaco Maurizio Bono si è calato nei panni di Santa Claus per consegnare strenne ai piccoli dell’asilo “Durini” di Bernate.

Una recita perfetta per il primo cittadino di Arcore, che ha letteralmente lasciato a bocca aperta bambini e genitori.

In spalla, un grosso sacco pieno di doni. Per tutti, un pomeriggio emozionate.

"Soprattutto per me - racconta Bono - non mi sarei perso l’occasione per nessun motivo al mondo.

Quando me l’hanno chiesto, non ci ho pensato un attimo.

Ho spostato subito tutti gli appuntamenti in agenda e mi sono procurato il costume".

Bar.Cal.