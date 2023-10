"Il silos è un dormitorio". Polemiche senza sosta

Parcheggi interrati in stato di abbandono, trasformati in veri e propri dormitori dai senzatetto. E, quando va peggio, in discariche abusive. È l’amara constatazione di Edoardo Trezzi, consigliere comunale della Lega, che ha deciso di presentare un’interrogazione a sindaco eassessori all’Ambiente e ai Servizi sociali. "Nonostante le mie numerose segnalazioni - spiega Trezzi - l’Amministrazione comunale non ha mai affrontato il problema. Avevo già evidenziato l’incuria di quelli di piazza Risorgimento, proprio alle spalle del municipio, e devo ricordare che nello scorso aprile un uomo è morto carbonizzato in quello di via Odescalchi. Dopo il macabro ritrovamento, purtroppo, quel parcheggio si contraddistingue ancora per il totale degrado e la sporcizia, con indumenti e oggetti della vittima presenti ancora sul posto". Questa volta, però, l’attenzione di Trezzi è dedicata al parcheggio interrato di via Ballerini, anche questo in pieno centro: "Anche qui profonda incuria. Un parcheggio trasformato in dormitorio e latrina . Non solo: è presente un vero e proprio accampamento con indumenti, stendini, valigie, materassi, bottiglie. E, per non farsi mancare nulla, c’è pure l’angolo dei servizi igienici. Il tutto, ovviamente, a ridosso degli spazi che gli sfortunati avventori utilizzano per lasciare la loro auto in sosta". Per Trezzi non si tratta esclusivamente di una situazione di degrado, che porta molti automobilisti a evitare queste aree, ma anche di un problema sociale: "Vorrei sapere quali misure sono state attuate finora per cercare di risolvere questo grave problema.

Al di là di ogni considerazione sul degrado, qui ci sono di mezzo le persone. Soprattutto quelle che hanno deciso di insediarsi nei parcheggi sotterranei della città, vivendo di fatto in questi spazi. Mi piacerebbe anche sapere se sono state fatte tutte le valutazioni igienico sanitarie a tutela di queste persone, ma anche degli automobilisti che hanno la necessità di usufruire di questi parcheggi. Mi auguro che il Comune abbia preso l’iniziativa di informare della situazione anche Ats Brianza". L’esponente della Lega, vista la situazione, chiede intanto di sospendere il pagamento della sosta nei parcheggi sotterranei.