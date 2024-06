Il signore dello sport. Addio a Pietro Mazzo

Di

È morto Pietro Mazzo, storico presidente dell’USSMB, l’Unione società sportive monzesi. Aveva 94 anni. Punto di riferimento per le associazioni del territorio, grande appassionato di sport e tifoso doc dell’Inter, aveva contribuito a fondare l’Ussm, poi Ussmb, che presiedeva (negli ultimi anni a titolo onorario) dal 1993. Tante le sue battaglie, anche come presidente dell’associazione Amici dell’Autodromo. Da non dimenticare l’impegno nel sociale, in cui aveva sempre favorito ad esempio le associazioni come Arcobaleno Down. Premiato col Giovannino d’oro nel 2002, aveva cominciato la sua attività da dirigente nello sport negli anni Settanta con la squadra di calcio del Cantalupo. I funerali sono stati fissati per oggi alle 10.45 nel Duomo di Monza. Questo il ricordo dell’Ussmb: "La notizia che non avremmo mai voluto dare, che ci lascia con il cuore a pezzi e la mente piena di ricordi. Il nostro presidente onorario Pietro Mazzo, colui che ha guidato l’Ussmb per 23 anni fino al mese di aprile del 2016, si è spento questa mattina a 94 anni nella sua casa di Monza. Per tutti noi è stato l’”homo faber”, colui che ha dato lustro alla nostra unione con le sue intuizioni, la sua lungimiranza, il suo coraggio. Si è speso per il Monza Sport Festival (ai tempi denominato “Festival dello Sport”) portando in autodromo sempre più discipline e campioni del calibro di Pantani nel 1998, quando il “Pirata” aveva appena vinto il Giro d’Italia. Mazzo è stato un uomo di sport, ma anche un gran signore, un maestro di vita, un saggio consigliere a cui rivolgersi".

L’attuale presidente Fabrizio Ciceri e la sua vice Luisa Biella gli avevano fatto visita non meno di due settimane fa. "Era dimagrito e provato - raccontano - ma la sua forza era sempre la stessa. Ci aveva spronato ad andare avanti, a non mollare, a continuare a portare in alto i valori e la bellezza dello sport. Ci mancherà tantissimo. È stata e sarà una persona insostituibile". Il sindaco Paolo Pilotto ha ricordato "la passione per lo sport, soprattutto per gli aspetti legati all’educazione e alla formazione dei giovani e per l’attenzione verso le associazioni della città, impegnate nella valorizzazione dello sport di base a tutti i livelli". Cordoglio anche dal Calcio Monza, in cui il figlio Roberto è membro del Consiglio di amministrazione.