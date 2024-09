Il San Gerardo premiato al Congresso italiano di medicina nucleare

La Fondazione Irccs San Gerardo dei Tintori di Monza è stata premiata al Congresso italiano di medicina nucleare. Il premio è stato assegnato alla dottoressa Lavinia Monaco, medico di medicina nucleare, diretta dal professor Luca Guerra (con Monaco nella foto), per il miglior “poster“ presentato al congresso. Si chiama poster la rappresentazione schematica e grafica di un lavoro scientifico, in questo caso riferito allo studio multicentrico FOLL12, proposto dalla FIL (Fondazione Italiana Linfomi) che ha arruolato 700 pazienti in tutta Italia con diagnosi di linfoma follicolare, un tumore maligno del sistema linfatico che può estendersi e interessare altri organi. "Come medicina nucleare – dice la dottoressa Monaco – abbiamo analizzato in maniera prospettica 1.500 esami Pet anonimizzati e provenienti da tutta Italia, col fine di evidenziare i volumi e le caratteristiche metaboliche del tumore, sia nelle fasi iniziali sia a fine trattamento, per studiare come il tumore cambiasse da un punto di vista metabolico e l’impatto sulla sopravvivenza del paziente". C.B.