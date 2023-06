Il Salone del divertimento I piloti-robot al rush finale E un giro di pista speciale

È il giorno della gara. Anche al Mimo. Alle 14 la sfida della Indy Autonomous Challenge, competizione sul giro lanciato tra monoposto a guida autonoma. E poi c’è il Suzuki Rally Therapy oppure il meeting camion storici Marazzato e anche i raduni di vari club, dagli appassionati di auto americane a quelli delle Abarth, delle Mazda Mx-5 o delle Porsche 924 e 968, quindi tutti i simulatori pronti a nuove sfide negli spazi Dallara, GT Talent, Marina Militare e Nissan, e il programma di parate ed esibizioni delle supercar, lo speciale spazio dei veicoli delle forze armate, le aree gioco e sport per i più piccoli, street food e l’intrattenimento di Hard Rock Cafè Milano. Inizia l’ultima giornata della terza edizione del Milano Monza Motor Show, il festival dell’automotive dinamico a ingresso gratuito che animerà gli spazi dell’autodromo fino a sera. Come nei primi due giorni il programma di eventi inizia alle 9 con l’avvio dei turni dei test drive messi a disposizione per il pubblico dalle case automobilistiche presenti assieme alla prima attività in pista, con l’ultima sessione di prove libere della Indy Autonomous Challenge.

La premiazione avverà alle 16.30 sul podio della F1 sospeso sulla linea del traguardo. Nel corso del pomeriggio alle 15.55 si svolgerà la Suzuki Rally Therapy, un’attività in collaborazione con Aci Rally Italia Talent dove le Suzuki Swift Sport Hybrid guidate da piloti faranno provare l’emozione della pista a bambini e ragazzi con disabilità. Tantissime le parate di tutti i marchi, di supercar e dei club tra cui quella dell’Usa Car Meeting che rappresenta uno dei più grandi raduni di tutto l’anno.

M.Ag.