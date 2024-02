Il rock in scaletta con pop e jazz

L’avventura solista dello storico chitarrista dei Punkreas, che porterà in Brianza i suoi pezzi punk-rock contaminati di funk e reggae. E poi, dal Belgio, il pop di un’artista emergente, che arriverà a Mezzago grazie a un progetto europeo. E ancora, una miscela travolgente di punk e pop, oltre al jazz di un giovane quartetto. Quattro concerti per un’immersione a mente aperta nella musica. È quanto proporrà questa settimana il Bloom di via Curiel. Gli impianti del centro culturale mezzaghese si accenderanno giovedì alle 20 con il primo appuntamento della rassegna “Freequency - Musica libera da confini“, nata in sinergia con il progetto “Liveurope“, un’iniziativa a livello europeo cofinanziata dal programma Europa Creativa dell’Ue e che ha come obiettivo promuovere la diversità musicale del continente, favorendo la circolazione degli artisti emergenti. La rassegna vedrà sbarcare al Bloom l’artista belga Lenny Pistol (nella foto), con una miscela di pop, sonorità minimal e new wave, mentre il 28 marzo sarà la volta della cantautrice irlandese Katie Phelan. Venerdì alle 22 i suoni si faranno più vigorosi con il concerto di Noyse, cantautore e storico chitarrista di una delle maggiori band della scena punk-rock italiana, i Punkreas. Noyse ha appena esordito con il suo primo album solista intitolato “Inutile“: al Bloom proporrà i brani del disco, che intrecciano, in modo variegato, la solidità e la potenza delle matrici punk e rock dell’artista con spruzzate di elettronica, contaminazioni funky e influenze reggae, oltre che con riferimenti alla canzone d’autore.

Sabato alle 21.30 si cambierà genere e atmosfera con l’evento “Queens of pop - Spring Break Edition“, una serata fatta di ironia, pop e il punk più leggero: a scaldare il pubblico ci penserà la band La Trappola per Tope, poi spazio a dj Sofficino e quindi, fino all’alba, i dj-set di Intercomunale Trash Brianza, con gli spettatori chiamati a sfoderare sul palco le loro abilità di cantanti in playback, sulle basi delle canzoni pop più celebri. Domenica, infine, dalle 17 “Ti ricordi Giacomo?“, una giornata tra jazz, impegno civile, passione per l’ambiente e per l’aiuto ai meno fortunati, in memoria di uno storico frequentatore del Bloom, esponente brianzolo di Legambiente e di Emergency: a far da colonna sonora ci sarà il jazz del Pici’s Quartet. Tutti gli eventi sono a ingresso libero.

F.L.