Il rock a tinte grunge le note dei cantautori e le hit dei Cinepanettoni

Una scarica potente di rock a tinte grunge, con un tocco di cantautorato. E poi tutti i brani più famosi degli anni ‘90 tra Festivalbar e Cinepanettoni. Sono gli appuntamenti che animeranno il Tambourine di Seregno. Il circolo di via Carlo Tenca accenderà le luci del palco giovedì alle 21.30 per dare spazio al triplo concerto “Local“: a incendiare le polveri ci penseranno i Jellygoat (nella foto), quartetto alternative-rock milanese dai pezzi ponenti, con richiami alla psichedelia e al Seattle sound. Ad affiancarli ci saranno i Chakra, altro gruppo alternative-rock che guarda alla lezione del grunge, dell’hardcore punk e dell’alternative metal, in un mix di furia, sonorità sporche e gusto melodico, influenzati da artisti come Nirvana, Dinosaur Jr, Smashing Pumpkins, Kyuss e Alice in Chains. A completare la formazione della serata il cantautore e chitarrista torinese Errico canta male. Ingresso a offerta libera con tessera Arci. Si cambierà genere sabato alle 23 con l’evento “Party ‘90 - Hit me baby“, che farà cantare e ballare tutte le hit pop, dance e rock dal 1990 al 2005.

F.L.