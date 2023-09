Il Risorgimento a teatro. In nome di Laura Solera

L’Associazione mazziniana dedica una serata a Laura Solera Mantegazza, in occasione del 150° della sua scomparsa. Fu educatrice, patriota emancipazionista vissuta a lungo a Monza, dove è nato suo figlio, il medico Paolo Mantegazza. La sua storia verrà raccontata oggi alle 20.45 al Binario 7 nella pièce teatrale “Laura Solera Mantegazza, una Patriota“ per la regia di Diego Carozzi, liberamente tratta da “Due donne una bandiera“. Il testo è scritto a quattro mani da Annalina Molteni e da Gianna Parri che presenteranno la protagonista. Le Quattro Giornate di Monza sono un evento importante nella storia cittadina e nazionale, dimenticato dalla memoria collettiva della città per oltre un secolo, fino al 1998, quando Ettore Radice, presidente dell’associazione culturale Mnemosyne, ha consultato l’Archivio storico comunale e gli archivi delle tre parrocchie cittadine del tempo - San Giovanni Battista (Duomo), San Gerardo e San Biagio - insieme a Gianna Parri (presidente dell’Associazione mazziniana) per dare vita a una serie di inziative. Nel 2001, su richiesta dell’Associazione mazziniana italiana di Monza, il Comune fece apporre una targa sulla facciata del municipio che guarda piazza Trento Trieste, teatro dello scontro più cruento. Nell’autunno di quello stesso anno, l’Associazione mazziniana allestì una mostra all’Arengario dedicata al Risorgimento; nel 2011, in occasione del 150° anniversario dell’unità d’Italia, la presidente Gianna Parri organizzò numerose conferenze sulle Quattro Giornate di Monza e poi un itinerario turistico risorgimentale. A marzo 2020, in pieno lockdown, vennero realizzati da Ettore Radice quattro video sulle Quattro Giornate, visibili sul canale You tube di Associazione mazziniana Monza e Brianza.

C.B.