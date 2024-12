Il rione Giotto e l’incubo del parcheggio selvaggio

Auto che sfrecciano troppo forte, carenza di segnaletica, asfalti rovinati, poca illuminazione in alcune zone. Tutte situazioni che - a detta dei residenti - mettono in discussione la sicurezza, per chi vive nel rione. È quanto accade nel quartiere attorno a via Giotto, a ridosso della Valassina. Già un anno fa i problemi erano stati segnalati attraverso una petizione sottoscritta da molti residenti. Ora a sollevare nuovamente la questione, per cercare di sollecitare un intervento risolutivo, è stata la lista civica d’opposizione Il Listone, con un’interrogazione in consiglio comunale. All’Amministrazione viene contestato che le risposte date fin ad ora agli abitanti sarebbero insufficienti. Rispetto al parcheggio selvaggio legato alla presenza di locali serali, "la vigilanza nel quartiere si è svolta il sabato mattina – lamentano dal Listone –, con attenzione alle auto dei residenti che faticano a trovare parcheggi il venerdì sera, a causa della frequentazione dei locali di intrattenimento dislocati nella zona. Non risultano ai cittadini interventi nelle serate dei weekend".

Sul fronte viabilistico, l’assessore alla viabilità, Massimo Rossati, ha spiegato che "resta esclusa la possibilità di realizzare un dosso artificiale" per rallentare i mezzi di passaggio, ma "l’Amministrazione valuterà all’interno del Piano urbano del traffico eventuali altri sistemi di rallentamento, maggiormente compatibili con il contesto del quartiere". Per la segnaletica "sono in programma diversi interventi di rifacimento sul territorio comunale, tra cui ci sarà anche il completamento dell’area di via Giotto", mentre per gli asfalti rovinati "l’Amministrazione valuterà di intervenire su via Giotto nel programma delle asfaltature 2025".

F.L.