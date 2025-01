Il rimpasto di Giunta a Seveso. Amato e Crippa nei settori chiave

Sono stati decisi i nomi per il rimpasto della Giunta di centrodestra di Seveso, guidata da Alessia Borroni. Dopo avere revocato gli incarichi a Patrizia Del Pero (Urbanistica) della Lega e Antonio Santarsiero (Lavori pubblici) di Fratelli d’Italia, la sindaca ha ufficializzato le nuove nomine: il geometra Michele Amato sarà il nuovo assessore al Piano di Governo del Territorio, mentre Roberto Crippa assumerà le deleghe ai lavori pubblici.

La decisione arriva dopo settimane di riflessione. Il capogruppo e consigliere comunale Ferruccio Ferro di Fratelli d’Italia e il consigliere Christian Miotti, anche segretario della Lega, avevano già presentato i nomi alla sindaca che a tre anni dalle elezioni ha voluto creare una giunta più solida. "Il rapporto fiduciario è venuto meno – aveva dichiarato Borroni – e la permanenza dei due assessori non garantiva più il raggiungimento degli obiettivi del mandato. Le nuove nomine rappresentano un’occasione per rilanciare l’azione amministrativa".

A scelte fatte la sindaca è convinta che ora il passo sarà spedito: "Un grosso augurio di buon lavoro ai nuovi assessori, condivisi con la maggioranza per raggiungere i nostri obiettivi di mandato. Questa scelta è la prova di quanto la coalizione sia unita e coesa". Scelte che hanno sollevato non poche critiche tra le liste di minoranza, che puntano il dito sulla trasparenza e l’opportunità delle nuove nomine. "Sulla nomina del geometra Amato – scrivono in una nota – emergono preoccupazioni per i suoi interessi professionali nel settore edilizio di Seveso, lo stesso ambito regolato dal PGT. Affidare questo incarico è come chiedere al lupo di fare la guardia all’ovile".

E aggiungono: "Seveso sta attraversando una fase cruciale con cantieri impattanti per il territorio. Nomine di questo tipo rischiano di compromettere ulteriormente la stabilità amministrativa". L’opposizione, contraria a questa scelta, ed è convinta che il centrodestra sia traballante. Mentre la maggioranza si dichiara molto solida.