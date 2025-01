Il restauro del Parco riscopre la sequoia

Con il restyling del giardino i visitatori potranno ammirare la sequoia gigante del parco Sottocasa, a Vimercate: quattro metri e mezzo di diametro, uno dei pochissimi esemplari della specie in Brianza. Con una curiosità: a un metro circa di altezza la corteccia particolarmente morbida in questo tipo di pianta, è incavata come se i bambini girandoci intorno accentuassero questo processo. L’albero è stato battezzato “Julia Butterfly“ dagli studenti con un concorso nel 2008. Riqualificato una prima volta nel 2011, il Parco che circonda lo storico complesso settecentesco, è reduce da un nuovo recupero da 2 milioni di euro in arrivo dal Pnrr. I lavori sono agli sgoccioli.

Bar.Cal.