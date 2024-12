Il racconto di Natale di Dickens sale sul palco. Un classico con gli attori della compagnia Gaidaros

Una storia classica del Natale, che parla di avarizia e generosità, coraggio di cambiare e compassione, trasformata in uno spettacolo teatrale per adulti e bambini.

È quanto proporrà la rappresentazione dal titolo “Sogno di Natale“, che verrà portata in scena domenica alle 16 al cineteatro Santa Maria di Biassono: a salire sul palco di via Segramora saranno gli attori della compagnia Gaidaros Teatro, interpreti di quest’opera liberamente tratta dal racconto “A Christmas Carol“ di Charles Dickens. L’evento fa parte della rassegna “Santa Maria Kids - Ogni favola è un gioco“ curata da Anna Missaglia. Biglietti d’ingresso da 6 a 8 euro per i bambini, da 10 a 12 euro per gli adulti.