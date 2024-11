Il quartiere e gli odori misteriosi. Arrivano i “detective delle puzze“

Cacciatori di puzze. Residenti che si offrano volontari per monitorare gli odori molesti in uno dei quartieri a ridosso del centro storico, dove già più volte è stato lamentato un problema di emissioni maleodoranti. Li sta cercando il Comune, che insieme ad Arpa ha deciso di promuovere una campagna d’indagine per rilevare gli odori molesti attorno a via Dante (nella foto). Obiettivo dichiarato, "accertarne l’effettiva sussistenza e il livello di disagio olfattivo". L’Amministrazione cerca quindi volontari pronti a vestire i panni delle sentinelle, con il compito di registrare e segnalare i disturbi olfattivi percepiti in quella fetta di città. All’iniziativa possono aderire i residenti della zona coinvolta dall’indagine: chi lo farà dovrà monitorare gli eventuali odori molesti, registrando i dati, in modo anonimo, sulla piattaforma MOlf, ossia Molestie Olfattive, sviluppata da Arpa Lombardia, indicando il luogo, il giorno, l’ora di inizio e fine, la durata, il tipo e l’intensità dell’odore percepito. La prima fase della campagna durerà 3 mesi, con la possibilità poi di ripetere successivamente l’iniziativa dopo che Arpa avrà elaborato i primi dati raccolti. Sarà infatti sulla base del report stilato dall’Agenzia per la protezione dell’ambiente che verranno studiate le possibili soluzioni utili per risolvere il problema.

"Abbiamo avviato le procedure previste dalla delibera regionale del 2012 per la valutazione delle molestie olfattive – spiega l’assessore all’ambiente, Massimo Rossati –. È un tema che è possibile affrontare e risolvere solo grazie alla collaborazione con le persone che vivono quotidianamente il territorio: queste si trasformeranno in sentinelle chiamate a segnalare, attraverso un’apposita procedura, eventuali esalazioni". La campagna è rivolta ai residenti di via Dante, via don Minzoni, largo Arturo Arosio e largo Lea Garofalo; via Tortora, piazza XI Febbraio, via Volturno e via Mariani, via San Martino, via Solferino, via Statuto, piazza Giovanni XXIII e via Santi Pietro e Paolo, via Cavour, via Aliprandi, via Carotto e piazza della Lega Lombarda, via dei Mille, via Galilei, via Matteotti, via Puccini, via Rossini, via Tripoli e via Valle. I lissonesi interessati potranno candidarsi entro il 15 dicembre, all’indirizzo ecologia@comune.lissone.mb.it.

Fabio Luongo