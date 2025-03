Il pusher insospettabile. Girava con la droga in auto in casa un chilo di marjiuana

I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Seregno hanno arrestato un 36enne residente in città per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Durante un servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto del traffico di droga, i militari del Comando di piazza Prealpi hanno deciso di intimare l’alt al conducente di un’auto che stava transitando in via Carlini, poiché aveva un’andatura alquanto sospetta. A bordo del veicolo erano sedute due persone e l’atteggiamento nervoso del passeggero ha spinto i militari ad approfondire l’accertamento. Il seregnese è stato trovato in possesso di due involucri contenenti marijuana.

Come da routine, i carabinieri hanno anche perquisito l’abitazione del 38enne. Il buon fiuto dei militari ha permesso di sequestrare dell’ulteriore sostanza dello stesso tipo, per un peso complessivo di 1,2 chili circa, oltre a un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e un telefono cellulare. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro. Il 36enne è un incensurato, e per lui sono scattate le manette.

Su disposizione del pubblico ministero di turno della Procura della Repubblica di Monza, ha atteso l’udienza con rito direttissimo nelle camere di sicurezza del Comando della Compagnia di Seregno. All’esito dell’udienza, il giudice ha convalidato l’arresto, disponendo nei confronti dell’uomo la misura cautelare dell’obbligo di presentazione quotidiana alla Polizia Giudiziaria.

La pena è minore, poiché il 38enne seregnese è un incensurato.

