Il punk e le lezioni di Saturnino

L’impegno civile e animalista accanto a un’esplorazione fotografica dell’attuale scena punk. E poi la potenza della musica, con due mini festival dedicati alle sonorità punk rock, hardcore ed emo. Senza dimenticare tre ore di lezione con uno dei bassisti italiani più noti in assoluto, conosciuto per la storica collaborazione con Jovanotti e con molti altri artisti. Sono i concerti e gli eventi che caratterizzeranno da stasera la settimana del Bloom di Mezzago. Si comincerà oggi alle 20.45 con la proiezione del documentario “Food for profit“, che racconta i legami, in giro per l’Europa, tra industria della carne, lobby, allevamenti intensivi e politica. Le luci del palco di via Curiel si accenderanno invece venerdì alle 21 per una lunga serata fatta di musica, fotografia e racconti della rassegna “Tutto Il Nostro Sangue“, impegnata a far conoscere le nuove produzioni e le band che animano la scena indipendente italiana: si partirà con la presentazione del libro fotografico intitolato “Chaos Is Us“ di Luca Secchi alias Oni Baku, che vuol essere un tentativo di capire quel che resta oggi del punk. Il lavoro è frutto di due anni di scatti tra concerti punk e screamo e verrà raccontato dall’autore stesso insieme a Valeria Lucia Passoni di “Tutto Il Nostro Sangue“, Vittoria Brandoni di Noisey, il poeta Riccardo D’Ercole e Mirco Alessandri di Ramificazioni Culturali.

Una selezione di foto di Oni Baku sarà esposta in mostra al Bloom fino a sabato 20. Dalle 22.15 scatterà la musica con un triplo concerto che vedrà alternarsi dal vivo la band hardcore romana degli Short fuse, i piacentini Votto in bilico tra emo e screamo, il power trio milanese dei Linguini con punk e noise-rock. Ingresso libero. Sabato alle 21.30 si proseguirà sulla scia del punk con un festival incentrato sulle celebrazioni per i 30 anni dall’uscita di “Punk in Drublic“ dei Nofx: la band dei Wasei ne rileggerà tutte le canzoni, mentre ad arricchire lo show ci sarà lo skate punk dei veronesi A Part of Us e il punk rock dei comaschi Verse, Chorus, Inferno. Ingresso libero. Domenica, infine, Italian Blues River e Bloom organizzano una Masterclass di basso tenuta da Saturnino (nella foto): dalle 15 il bassista di Jovanotti insegnerà “La storia del basso nel corso dei decenni, dalle origini a oggi“.

Fabio Luongo