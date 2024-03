Il programma di Gaia Carretta:. Ecologia e una Casa delle donne

Il programma elettorale della lista civica Io scelgo Villasanta guarda al domani prendendo spunto dall’Europa. La candidata Gaia Carretta e la sua squadra elettorale hanno già ben in mente come rivoluzionare Villasanta se vinceranno le elezioni comunali dell’8 e 9 giugno.

Al centro certamente il sociale, declinato anche come cultura (con la collaborazione con le scuole della zona e con la Reggia di Monza), attenzione agli anziani e alle persone con disabilità; e una particolare attenzione per le donne con la nascita della Casa delle donne, un’associazione che Io scelgo Villasanta creerà come un nuovo centro di accoglienza e di diffusione della cultura contro il patriarcato e a favore delle categorie più deboli. E poi il tema della casa (non solo come un tema sociale, ma anche economico e ambientale, verso l’innovazione) e della mobilità (incrementando i trasporti pubblici e rendendo più semplici gli spostamenti con la creazione di un servizio bus tra i quartieri). Carretta punta anche a una Villasanta più green "con corridoi che mitigheranno il clima e renderanno più accogliente il contesto generale e una manutenzione realmente programmata. Per ogni bambino o bambina nati pianteremo un albero. Risolveremo il problema delle isole di calore come piazza Europa e il parcheggio di via Ada Negri". La lista civica, infine, punta sul rilancio anche turistico di Villasanta (con la futura nascita della Pro Loco) grazie alla presenza della stazione ferroviaria Villasanta Parco, un volano per le attività commerciali. "Pensiamo di incentivare i negozi di vicinato, anche economicamente, a diventare centri di aggregazione e soprattutto a rendersi accessibili a tutti, abbattendo le barriere architettoniche e incentiveremo i dehors per i bar e i ristoranti".

B.Api.