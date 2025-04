Il primato della Posta di Cogliate. Passaporti, boom di richieste. Superato il record provinciale

Record di passaporti richiesti alle Poste nell’ufficio di Cogliate. Da quando è stato attivato il nuovo servizio, qualche mese fa, l’ufficio postale di Cogliate ha battuto il record provinciale di richiesta del documento di espatrio attraverso il nuovo canale: quasi 150 già processati. "Una scelta che convince i clienti per comodità e semplicità" spiega il direttore Antonio Mazzei, che evidenzia: "Da quando è attivo il nuovo servizio non è passato giorno senza che sia arrivato qualcuno a chiedere di utilizzarlo".

Grazie all’accordo tra Poste Italiane e Ministero dell’Interno, residenti e domiciliati nel comune possono presentare la documentazione per il passaporto direttamente allo sportello. Basta consegnare all’operatore un documento di identità valido, il codice fiscale, due fotografie, pagare il bollettino di 42,50 euro e una marca da bollo da 73,50 euro. In caso di rinnovo bisogna consegnare anche il vecchio passaporto o la copia della denuncia di smarrimento o furto del vecchio documento. Grazie alla piattaforma tecnologica, l’operatore raccoglie le informazioni e i dati biometrici del cittadino (impronte digitali e foto) inviando poi la documentazione all’ufficio di Polizia di riferimento. Il nuovo passaporto può essere consegnato da Poste Italiane direttamente a casa del richiedente.

"Ero certo del riscontro positivo da parte dei cittadini di Cogliate - afferma il direttore dell’ufficio postale di Cogliate – perché mi ero reso conto che il nuovo servizio passaporti era davvero molto atteso. Il nostro ufficio è stato ristrutturato lo scorso anno e predisposto, grazie al progetto Polis, ad accogliere i servizi della Pubblica Amministrazione quindi già nei mesi precedenti erano tanti i clienti che ci chiedevano informazioni. Mi aspettavo che sarebbe piaciuto all’utenza ma di certo non mi aspettavo di fare addirittura il record provinciale, considerando anche che l’ufficio, oltre me, è composto da due operatori. Ormai siamo rodati - continua Antonio Mazzei - e riusciamo a finire una pratica in un quarto d’ora, qualche minuto in più per i passaporti ai minori dato che ci sono più passaggi".

Oggi il servizio del passaporto alle Poste è disponibile in 43 uffici postali della provincia di Monza e Brianza, di cui 8 nel capoluogo. Fino ad oggi sono già circa 3.100 i passaporti richiesti, di cui circa 820 a Monza e i restanti negli uffici postali dei comuni sotto i 15.000 abitanti abilitati.