Il Premio Eliana Lissoni alla prima decade. In gara ci saranno scatti da tutto il Mondo

Aprirà l’8 febbraio alle 17, nelle sale del Centro di cultura in Villa Brivio, in piazzetta Vertua Prinetti la mostra del decimo Premio “Eliana Lissoni“, concorso fotografico organizzato dalla Libera accademia di pittura. Con l’edizione 2025 si raggiunge un traguardo: il decennale della rassegna. E si festeggia con una buonissima risposta al bando. Gli iscritti quest’anno sono stati 136, una trentina in più rispetto all’ultima edizione. A proporre i propri scatti fotografi e fotoamatori residenti in quasi tutte le regioni italiane: 69 dalla Lombardia (tra cui una ventina di brianzoli e 9 novesi), 39 dalle altre regioni del Nord, 16 dal Centro e 11 dal Sud. E anche un concorrente dal Giappone: 136 partecipanti (50 donne e 86 uomini) che hanno proposto complessivamente 535 fotografie (339 a colori e 196 in bianco e nero).

Il montepremi in palio prevede tre premi del valore di 500, 300 e 200 euro. A questi, considerato il decennale, si è affiancato un premio speciale di 500 euro voluto dalla famiglia di Eliana Lissoni. Da sottolineare poi che da questa edizione il primo premio è finanziato dal Comune di Nova Milanese e che la fotografia vincitrice verrà acquisita nella Civica Raccolta Artistica. Arricchirà così il patrimonio artistico conservato in Villa Vertua Masolo, aggiungendosi a tutte le foto vincitrici nelle precedenti edizioni che, per il decennale, vengono consegnate dalla Lap al Comune: una nuova collezione d’arte, di fotografia, dunque va ad aggiungersi a quanto è già raccolto all’interno dell’edificio al centro della città. Nelle sale di Villa Brivio, dall’8 febbraio all’1 marzo, verranno esposte le 60 foto selezionate realizzate da 17 autrici e 24 autori.

Veronica Todaro