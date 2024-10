Il potere della parola. Cederna apre la stagione

Su il sipario al Rigoni Stern, ad aprire la stagione teatrale 2024-2025 ad Agrate sarà il reading poetico di Giuseppe Cederna, l’indimenticabile interprete del soldato che si innamora della prostituta greca in Mediterraneo di Gabriele Salvatores, Oscar 1992 come miglior film straniero, sarà lui ad alzare il sipario il 6 novembre in città. Otto spettacoli (quattro per ragazzi) per una proposta che va incontro a tutti i gusti: dai ricercati “Lear e il suo matto“ (10 maggio), “Io, Vincent Van Gogh“ (14 dicembre) a un concerto di musica urbana argentina “Contemporary tango“ (7 giugno). I più piccoli, invece, dovranno attendere fino al 18 gennaio per il debutto dei loro titoli. "In questa cornice di offerta culturale ormai collaudata, trova spazio una proposta rinnovata - spiega Anita Cocina, assessore alla partita -. Non rinuncia alla tradizione della prosa o della fiaba classiche, sperimentando allo stesso tempo soluzioni coerenti con lo stile teatrale di oggi, già accolte con successo dalle platee di altri teatri italiani".

Il cartellone porta la firma di Teatro Invito, ai Lecchesi l’amministrazione ha affidato la direzione artistica. "Portiamo la nostra competenza nell’organizzazione di eventi culturali offrendo alla cittadinanza una proposta di spettacoli diversi per stile e linguaggio ma tutti accomunati dalla professionalità di artisti e compagnie di livello nazionale - spiega Luca Radaelli -. Un cartellone rivolto ad adulti e ragazzi per un viaggio che racconta poesia, arte, i classici, musica e tango con grande originalità; burattini, fiabe tradizionali conosciute o di paesi lontani conquisteranno i bambini affascinando e divertendoli".

Si comincia con i versi, Cederna leggerà e racconterà poeti e parole che "ci aiutano a capire chi siamo, a sentirci vivi sulla terra - dice l’attore -. Le parole, quelle vere, hanno lo stesso potere delle azioni, ci conducono ai fatti. Preparano l’anima, la portano alla tenerezza". Una cavalcata da Giuseppe Ungaretti, a Costantino Kavafis. Il biglietto di ingresso costa 8 euro, il concerto finale in piazza San Paolo il 7 giugno sarà gratuito. Gli spettacoli cominciano alle 21 (per i bambini il pomeriggio alle 16). Prevendita: vivaticket.com, prenotazioni@teatroinvito.it, 0341.16.91.394, teatroinvito.it.