Il pop alternativo e un concerto-tributo a Robbie Williams

Il pop e l’elettronica alternativi e un omaggio a Robbie Williams al The Bank di Monza. Domani alle 21 per la rassegna “Monzatyka - Music for the masses“, realizzata con Andy dei Bluvertigo e con Luca Urbani, ci si immergerà nella musica alternativa italiana con un triplo concerto: sul palco di viale Lombardia arriveranno l’elettronica di iBambina, il pop-rock di Luisenzaltro e il pop elettronico di Lele Battista. Venerdì alla stessa ora “Tributo a Robbie Williams“ con la band Robbie F.King Williams, mentre sabato, sempre alle 21, l’indie-rock degli Alter-Native e poi il pop-rock anni ‘80-‘90 dei V.Art-Vizio Acoustic Rock Trio. Per info thebankfashionclub@gmail.com.