Il “ponte“ tra generazioni. Dal mercato alla biblioteca. I salotti dell’integrazione

Figli, genitori, nonni che si incontrano al mercato, in biblioteca, al museo. Luoghi che diventano salotti dove condividere esperienze e trascorrere tempo insieme. Una Vimercate che non si è mai vista prima disegnata da “Beni comuni, legami forti“, il nuovo progetto della cooperativa Oplà che punta sui luoghi simbolo della città grazie alla cultura. E li trasforma in laboratori per generazioni diverse che uniscono le forze per farli vivere insieme alle persone che se ne riappropriano. Un’operazione ambiziosa per la quale però servono ancora mille euro, la cifra da raccogliere entro il 20 dicembre per finanziare l’iniziativa. Da qui l’appello a donare: "Qualsiasi contributo, anche piccolo, ci sarà di grande aiuto", spiegano alla coop. Il progetto condiviso dalla Fondazione della Comunità di Monza e Brianza non è un esercizio estetico, ma ha un preciso fine: "Rafforzare la coesione sociale attraverso la valorizzazione di beni che definiscono la realtà vimercatese". Per non disperdere un patrimonio non solo materiale che così verrà trasmesso ai più piccoli. Un’azione rivolta alla fascia fino ai 6 anni di età e ai familiari "per far scoprire e rafforzare i legami con i luoghi della comunità". Come? "Attraverso arte, lettura, teatro e scienze i partecipanti potranno esplorare spazi pubblici importanti gettando un ponte fra età diverse e promuovendo uno scambio che arricchirà tutti".

"Le attività in programma – dice Cristina Santangelo, presidente di Oplà – includono momenti educativi, spettacoli teatrali nel bosco, esplorazioni scientifiche e comunitarie e iniziative specifiche di lettura condivisa pensate per facilitare l’integrazione sociale in particolare tra bambini e anziani. Questo approccio, che mira a migliorare l’utilizzo dei luoghi-simbolo, sarà reso possibile anche grazie alla collaborazione di enti e associazioni locali, tra cui l’Associazione Genitori e The Future Lab". Del piano fanno parte anche i parchi. Grazie al sostegno ricevuto, "Vimercate potrà continuare a essere un esempio di comunità unita, solidale e capace di valorizzare i propri beni per il bene di tutti". Ogni donazione "conta e permetterà di realizzare iniziative che promuovano il benessere e la coesione partendo dai più piccoli e dalle loro famiglie". Per contribuire bisogna collegarsi al link bit.ly/Opla-benicomuni.