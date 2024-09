"Il ponte pedonale è “impossibile“"

"A Sant’Albino hanno chiuso tutti i negozi. Siamo una comunità di 7mila persone e va a finire che non avremo più neanche un punto di ritrovo. Il nostro quartiere appartiene in parte a Monza (via Sant’Albino), in parte a Brugherio, nel triangolo al di là del Canale Villoresi. Nel 1898, quando venne istituito il Comune di Brugherio fecero un grosso errore: il confine doveva coincidere con il Canale Villoresi. Eravamo già separati da Monza dal cimitero, poi hanno creato viale delle Industrie e via Stucchi, costruendo un ponte, scomodo da percorrere per le persone anziane che perciò non vanno al di là. Avevamo chiesto un sottopasso dalla piscina Pia Grande: nel quartiere siamo tutti anziani".