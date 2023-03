Il ponte di Realdino finisce ai Raggi X

CARATE BRIANZA

Sono partite ieri le operazioni di ispezione straordinaria con prova di carico del viadotto monumentale di Realdino su SP6 Monza-Carate (viale Trento Trieste) collocato a scavalco del fiume Lambro e delle vie comunali Leonardo Da Vinci e Isonzo-Ortigara di Carate Brianza. La campagna diagnostica prevede una prima fase, della durata di circa una settimana, sulla porzione di viadotto localizzata sul lato di Besana (scavalco via Leonardo Da Vinci) e comporterà l’iniziale allestimento del cantiere, l’esecuzione di ispezioni ed indagini sperimentali in loco, oltre che l’estrazione in campo di provini e campioni di materiali da inviare in laboratorio per indagini più dettagliate.La seconda comporterà la ripetizione delle stesse operazioni ma sulla porzione del viadotto localizzata sul lato di Carate Brianza (scavalco fiume Lambro e via IsonzoOrtigara). Questa settimana su via Leonardo da Vinci e la seconda settimana su via Isonzo Ortigara, chiusure temporanee, restringimenti e deviazioni.