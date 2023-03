Il Polo catastale chiude ad aprile Addio decentramento dopo 26 anni I servizi saranno soltanto online

di Barbara Calderola

La digitalizzazione affossa il Polo catastale del Vimercatese, addio alla prova di decentramento che aveva unito i 20 Comuni della zona dal 1997, uno dei tanti esperimenti di condivisione che avevano fatto di Palazzo Trotti il centro di un sistema d’area non solo in campo culturale, dove invece tutto prosegue.

Dopo 26 anni chiudono gli uffici in largo Europa. Una lettera del sindaco Francesco Cereda annuncia il cambiamento, "dal 1° aprile visure e pratiche saranno solo on-line". Un ulteriore sviluppo del trasferimento su piattaforma "deciso dallo Stato e dall’Agenzia delle Entrate, la normativa che metteva le amministrazioni locali al centro è stata disattesa". "Da marzo 2022 il Polo Vimercatese ha cercato di mantenere attive le proprie funzioni rilasciando visure, compilando fogli di osservazione e volture con successivo invio all’Agenzia, ma i tempi incerti nell’evadere le pratiche ci hanno spinto a non ritenere più adeguate le prestazioni ed è cominciata una riduzione progressiva delle operazioni. A fine marzo – spiega la missiva – scade il contratto per la gestione del servizio, da qui la scelta di concludere l’esperienza".

Dal nuovo mese per ottenere planimetrie o modificare i dati delle proprietà bisognerà collegarsi tramite Spid al sito dell’Agenzia delle Entrate, per i dossier pendenti il Comune ha previsto una corsia preferenziale. Solo nel caso in cui l’istanza sia stata presentata allo sportello è possibile inviare un’e-mail per ricevere informazioni sullo stato di avanzamento della pratica all’indirizzo [email protected]