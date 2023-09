Il Plogging a Villasanta: giro in bici e Tik Tok al Festival delle Geografie

Richiamati dalle reti che collegano le strade . È iniziata sotto il segno del successo l’edizione 2023 del Festival delle Geografie, la grande kermesse organizzata da La Casa dei Popoli e l’amministrazione comunale e che vede Il Giorno come media partner. Numerosi i partecipanti agli incontri che si sono tenuti giovedì e venerdì e chi ha voluto ammirare le mostre allestite in Villa Camperio, sede della manifestazione che richiama esperti da tutta Italia e un pubblico che arriva anche da fuori provincia (oltre ai tanti che seguono l’evento in diretta streaming). Adesso la manifestazione entra nel clou, con un fine settimana (tempo permettendo) che offrirà occasione di approfondimento, ma anche di sano movimento.

Oggi alle 10 Massimo Confalonieri racconterà l’esperienza di Corrocolguanto, il progetto brianzolo di plogging (corsa o camminata raccogliendo i rifiuti) che ha conquistato centinaia di persone. Alle 15 il torneo di Debate con gli studenti di quattro scuole superiori della Brianza che si affronteranno a suon di dialettica sugli aspetti positivi e negativi della realizzazione di Pedemontana, la grande autostrada che attraverserà la Brianza. Ma cammini e contatti arrivano anche dalle rete: alle 19.30 un incontro su Tik Tok e alle 21 emozioni in musica con il concerto di Vincenzo Zitello e la sua arpa. Domani la bicicletta di Fiab Monzainbici (con partenza da Villa Camperio alle 10.30), la visita guidata al Fondo Camperio la famiglia di esploratori villasantesi (alle 10.30 e alle 11.30), e gran finale alle 19 con il concerto diretto dal maestro Felice Clemente. Anche in questo weekend sarà attivo il punto ristoro con apertivi a tema.

Barbara Apicella