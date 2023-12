Il piccolo Panettone cerca una famiglia pronta alle coccole

Panettone cerca casa. Quale nome più azzeccato poteva essere in questi giorni per il simpatico cucciolo (futura taglia media) giunto al canile di Monza pochi giorni fa? La speranza è che proprio in questi giorni Panettone possa essere adottato. "Simpatico cucciolotto socievole e giocherellone con le persona, ama molto le coccole - fanno sapere dall’Enpa di Monza -. Abituato a indossare la pettorina, in passeggiata a guinzaglio è abbastanza bravo, non tira, deve prendere un pochino di sicurezza ma tutto nella norma vista la giovane età". Un miracolo di Natale per questo simpatico cucciolo (nato ad agosto di quest’anno) che, come confermano dal rifugio di via San Damiano, ha tutte le carte in regola per essere accolto anche in una famiglia alla prima esperienza con i cani. "Panettone può vivere sia in appartamento che villetta con giardino. L’importante è che viva con la famiglia e gli siano garantite le passeggiate giornaliere fondamentali per il suo benessere psicofisico",si raccomandano dal rifugio. Chi è interessato ad adottare Panettone può scrivere a canile@enpamonza.it oppure telefonare al numero 039.83.56.23, operativo ogni pomeriggio dalle 14.30 alle 17.30.

B.Api.