Il piano di Sangiovanni. Il talentuoso solista fra Beethoven e Gershwin

Pagine di Beethoven, Liszt e George Gershwin, ma anche brani di musica antica, interpretati in chiave solista da un talentuoso pianista. È quanto proporrà il concerto di musica classica che si terrà domenica alle 16 a Vedano, negli spazi di Casa Francesco, in largo Vittime del Dovere: ad andare in scena sarà il recital pianistico “Percorsi musicali fra il ‘200 e il ‘900“. Protagonista sarà il pianista Scipione Sangiovanni, pluripremiato strumentista vincitore di svariati riconoscimenti in concorsi internazionali, tra cui anche il Rina Sala Gallo di Monza. Sangiovanni si è esibito in sale prestigiose come La Fenice di Venezia, la Sala Verdi e il Museo del Teatro alla Scala, il Mozarteum di Salisburgo e la Carnegie Hall di New York, suonando inoltre in Spagna, Messico, Croazia, Francia e Germania. Ha collaborato con l’Orchestra Verdi di Milano, con l’Orchestra della Radio-Televisione Croata, con l’Orchestra Nazionale di Porto e la Royal Philarmonic Concerto Orchestra di Londra. L’ingresso è libero.

L’appuntamento è promosso dal Circolo culturale don Primo Mazzolari insieme al Comune e alla Scuola di musica Amalia Caprotti. Il concerto fa parte della rassegna “Vedano in Musica“, che proseguirà poi il 12 aprile con “I maestri del Barocco“, con Pietro Corna all’oboe e Riccardo Doni a organo e clavicembalo che interpreteranno pagine di Bochsa, Hertel e Bach di fine ‘700-inizio ‘800, e il 10 maggio con “Ricordi serenate e fantasie tra le corde“, con il Duo Carissimi-Di Muzio chitarra e pianoforte. Intanto per gli appassionati di musica classica ci sarà un altro concerto interessante giovedì a Sovico, per cui già sono aperte le prenotazioni: alle 20.30 sul palco del cineteatro Nuovo di via Baracca si esibiranno i docenti dell’indirizzo musicale dell’Istituto comprensivo Giacomo Paccini. A essere di scena saranno 9 elementi, ossia Serenella Di Blasi e Francesco Maltecca ai violini, Antonio Di Sanza e Gabriele Leone alle chitarre, Gloria Fumi al flauto, Claudio Rausa al clarinetto, Giordana Moletta a pianoforte e voce, Maurizio Paletta alle percussioni e Silvia Salvadori al pianoforte. Lo spettacolo concluderà la rassegna “Musica a Scuola“ organizzata dall’Istituto Paccini in collaborazione con Comune, Pro Loco e Comitato Genitori. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria scrivendo a rassegnaconcertisticapaccini@gmail.com.