Il pianeta della lettura. Book City scopre Monza

Monza sarà città del libro, al fianco di Milano, Como, Cremona, Lodi e Pavia. Per la prima volta la rassegna BookCity Milano approda anche nel capoluogo brianzolo con 43 iniziative gratuite dedicate al mondo dei libri. Un appassionante viaggio dal 9 al 17 novembre, che quest’anno sarà dedicato al tema “Guerra e pace“. L’evocazione del titolo è quella del romanzo di Lev Tolstoj, ma in realtà l’obiettivo della rassegna è promuovere eventi in grado di stimolare il dibattito e la riflessione su questo delicato argomento, pensando al libro e alla lettura come strumenti di condivisione e sviluppo. L’evento rientra nell’ambito del “Festival delle storie“ di BrianzaBibiliotece, e tra le 43 iniziative gratuite, 12 saranno proprio tra le pareti delle biblioteche cittadine.

In calendario ci sono incontri con gli autori, reading, spettacoli teatrali, mostre, conferenze, letture animate, laboratori creativi per bambini, ragazzi e adulti che si terranno nelle aule bibliotecarie - anche della biblioteca del carcere e dell’Archivio storico - e nelle librerie, al Cinema Capitol, al teatro Binario 7 e nei luoghi culturali cittadini, portando il libro e la lettura anche in sedi inusuali. Numerose iniziative sono organizzate in collaborazione con sei librerie della città (i due Libraccio, Giunti al punto, Tutti giù per terra, Elsa libreria creativa, Libri e Libri) e con cinque associazioni del territorio. Il programma completo è online su www.brianzabiblioteche.it. Il primo evento nelle biblioteche sarà l’11 novembre alla San Gerardo alle 18,30: la presentazione del libro “La pace viaggia in autobus“ con l’autore Renato Ghezzi. "Partecipiamo con piacere a una manifestazione culturale di grande rilievo, che promuove l’intera filiera del libro e considera la lettura una leva di crescita e di inclusione", commenta l’assessora alle Biblioteche di Monza, Viviana Guidetti. "Lavoriamo per costruire una rete della cultura capace di incoraggiare le connessioni, che già esistono, tra le sei città lombarde che partecipano alla rassegna quest’anno", aggiungono dal Comitato d’indirizzo di BookCity Milano.