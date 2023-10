Il Pd riparte da Cappato: "Sostegno fino alla fine. Facciamo leva sui giovani"

"Il Partito Democratico di Monza sosterrà Marco Cappato fino alla fine. Il resto è passato". Non fa giri di parole il nuovo segretario cittadino dei democratici, Valerio Imperatori. I dubbi e i mal di pancia iniziali di un pezzo del partito ora vanno lasciati alle spalle e, assicurano dai vertici del Pd, già lo sono. Nel mirino adesso c’è la battaglia contro il centrodestra e Adriano Galliani. Una partita che è solo il primo passo di un impegno più lungo e profondo in favore della città. "Il Pd sta sostenendo con tutte le sue forze la candidatura di Cappato – spiega Imperatori –, con una scelta politicamente corretta. Non credo che i monzesi debbano votare chi, come Galliani, è già stato senatore e ha fatto pochissime presenze a Palazzo Madama. Qui serve un rappresentante del territorio. Con Cappato abbiamo concordato di lavorare, oltre che sui diritti civili, sui temi del territorio, in primis Pedemontana".

Nei prossimi giorni "faremo una campagna di informazione quartiere per quartiere, perché di queste elezioni non si parla. Siamo molto delusi che Galliani si rifiuti di fare un confronto: fa male alla democrazia e alla partecipazione al voto da parte dei cittadini". "Dal punto di vista del metodo con cui si è arrivati a scegliere il candidato, chi ha sollevato dubbi lo ha fatto in maniera legittima – chiarisce Imperatori –. Poi il Pd ha scelto di appoggiare Cappato e quindi credo che il partito debba fare campagna per lui". Già oggi si terrà "un incontro tra i militanti del Pd e Cappato per garantire che in caso di elezione sarà rappresentante della Brianza. Nessuno di noi si sottrarrà al dovere di votare". Intanto il tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni presenterà il programma elettorale per le suppletive del Senato domani alle 11 al teatro Binario 7, illustrando le sue “12 priorità“, ossia i 12 punti su cui intende concentrarsi qualora fosse eletto. Temi che sono anche del territorio e della città di Monza, come quelli su cui il neo-segretario Imperatori promette l’impegno del Pd: "Vogliamo rilanciare la presenza politica del Pd a Monza – dice –. Puntiamo ad arrivare ad almeno 400 tesserati in 2 anni e a riorganizzare i circoli, ci sono molti giovani che si stanno avvicinando".