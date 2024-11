Il pattinaggio sul ghiaccio per la prima volta ad Agrate

È un debutto destinato a fare storia. Perché quest’anno per la prima volta Agrate ospita la pista di pattinaggio su ghiaccio, una delle attrazioni che regala più atmosfera in occasione delle feste di fine anno. E spinge gli affari dei commercianti, che non guasta mai. Un divertimento amato da grandi e piccini, sarà inaugurata il giorno di Sant’Ambrogio, ma si potrà scivolare sulle lame da giovedì 5 dicembre fino al 12 gennaio. Appuntamento in via Battisti 10, fra una frittella e una crepe, gli stand con le leccornie offriranno ristoro agli appassionati. "Un’iniziativa nuova per rendere il centro ancora più attrattivo per le nostre vetrine e rallegrare il Natale delle famiglie", dice Claudio Galli, vicesindaco e assessore all’Istruzione, allo Sport e al Commercio. "Per tutti gli studenti delle nostre scuole sono previsti anche biglietti omaggio", annuncia il Municipio. Il taglio del nastro è fissato per il 7 dicembre alle 10.30 con la guest star del periodo: Babbo Natale in persona.Bar.Cal.