Il pastore che ama la montagna. Una famiglia e un giardino per Wok

Il cane che si innamora del suo proprietario, ma che ha qualche remora a fare amicizia con gli altri umani. Questa la storia di Wok, un pastore grigione di 5 anni per il quale Enpa sta cercando una famiglia. Wok non è un cane per tutti: per lui servono persone che abbiano già esperienza coi cani e che siano disponibili anche a farsi aiutare da professionisti, oltre che ad avere tempo per un periodo di affiancamento prima della possibile adozione. Wok ha precise esigenze, Enpa lo darà in adozione a famiglie senza bambini e animali. Non è abituato a vivere in un appartamento, per lui meglio una casa con un piccolo spazio verde, garantendogli però le adeguate uscite. E se siete appassionati di montagna è il cane ideale perché ama camminare in quota. Chi è interessato può inviare una mail a canile@enpamonza.it o telefonare allo 039-835623, operativo dalle 14.30 alle 17.30.