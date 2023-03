"Il passo Umbrail aperto d’inverno Ma solo se in massima sicurezza"

La possibile e futuribile apertura del passo dell’Umbrail? Il Comune di Bormio sposa l’idea a patto che l’operazione venga studiata nei minimi dettagli e che sia data giustamente un’alta priorità alla sicurezza. Questa, in estrema sintesi, la posizione del sindaco di Bormio, Silvia Cavazzi, che si è espressa quindi favorevolmente sulla paventata possibilità di un’apertura annuale del passo Stelvio o, meglio, del passo Umbrail, quello per intenderci appena "sotto" lo Stelvio che permette di approdare da Bormio alla Svizzera (val Mustair) e poi da lì raggiungere facilmente l’Austria. La proposta lanciata da Umberto Capitani, direttore degli impianti dello Stelvio, sta riscuotendo tanti pareri favorevoli.

"Il Comune di Bormio è favorevole a questa iniziativa, previa un’analisi dettagliata – dice Cavazzi – e portata avanti attentamente insieme agli svizzeri del Canton Grigioni, alla Provincia autonoma di Bolzano, con Anas. Uno dei tempi centrali deve essere quello della sicurezza".

Silvia Cavazzi ha una grande esperienza e conosce bene le problematiche relative al passo dello Stelvio. "Mi sono occupata di Stelvio fin dal 2013 nel gruppo di valorizzazione del passo ben prima di essere sindaco di Bormio. È una parte del nostro territorio unica e credo che noi, insieme all’Ente Parco Nazionale dello Stelvio e alle comunità confinanti, abbiamo il dovere di provare a valorizzare sempre più questa area. Lo Stelvio è già un “valore“ conosciuto in tutto il mondo e che può darci ancora maggior forza a livello turistico". Stelvio è sinonimo di collegamento con il Nord Europa. "È un importante collegamento col Nord Europa, io stessa lo apprezzo e lo uso in estate quando voglio raggiungere la Svizzera, l’Alto Adige. L’inverno è da sempre proibitivo, ultimamente con i cambiamenti climatici in atto si aprono delle possibilità come quella di poter tenere aperto l’Umbrail. L’Umbrail è tecnicamente una strada, potrebbe essere percorribile se attrezzati (gomme da neve, catene e attenzione a guidare sulla neve) e preparati. Il tema della sicurezza è preminente, se una strada è aperta deve essere innanzitutto sicura per tutti i potenziali utenti. E quindi sì ad una futuribile apertura del passo ma dopo un’attenta analisi e dopo aver considerato e approntato tutte le misure necessarie affinché il passaggio sia fatto in assoluta sicurezza". Fulvio D’Eri