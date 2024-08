Il Parco non basta più. I consiglieri misurano la febbre di Villasanta

Si sono armati di rilevatori di temperatura e hanno fatto il giro di Villasanta per “provare la febbre“ ad alcune zone del paese. Con lo scopo di invitare il sindaco Lorenzo Galli a incrementare gli spazi verdi, non limitandosi alla semplice presenza del Parco cintato più grande d’Europa.

L’iniziativa è stata promossa dalla lista civica “Io scelgo Villasanta“. Nei giorni scorsi alcuni esponenti della lista che oggi siede in consiglio comunale tra i banchi della minoranza ha misurato la temperatura in alcune delle zone più frequentate del Comune che sulla carta dovrebbe godere di una posizione privilegiata, poiché si affaccia sul Parco di Monza. Termometri in azione in piazza Europa, ai giardinetti Rodari, un punto di ritrovo di tante famiglie con bambini, e poi nella piazza del Comune, in piazza Gervasoni e naturalmente all’ingresso del Parco. Il risultato era scontato: dove c’è verde la temperatura è più fresca rispetto, naturalmente, a dove ci sono asfalto e colate di cemento.

Ma quello che è balzato agli occhi sono le enormi differenze di gradi. Come si vede nel video poi condiviso dalla lista di minoranza sui social, in piazza le temperature in alcuni punti sono davvero molto alte: in piazza Europa il rilevatore ha misurato 46,6°, ma spostandosi di pochissimi metri in una delle aiuole che ci sono nell’area che ospita il mercato la temperatura del terreno era scesa a 24°.

Sempre in piazza la panchina al sole “scottava“: qui è stata rilevata una temperatura di ben 44,8°, mentre nella panchina all’ombra i gradi scendevano a 33,5. Ma il numero che ha fatto davvero sobbalzare i militanti di “Io scelgo Villasanta“ è quello derivante dalla misurazione del tappetino antitrauma posizionato nell’area giochi dei bimbi ai giardini Rodari: qui il termometro ha misurato una temperatura di oltre 54 gradi.

"A Villasanta non basta il Parco – ribadiscono dalla lista civica – Contro le isole di calore servono soluzioni naturali, il terreno deve respirare, basta materiali edili che coprano la terra. Nel Parco ci sono 23 gradi in meno rispetto alla piazza del mercato. Abbiamo molte isole urbane di calore e la presenza solo del Parco ormai non è più sufficiente". Di qui l’appello a una svolta sempre più green: "Servono più alberi, più pareti verdi, più tetti verdi, più aree di ombra dove far giocare i bambini e far riposare gli anziani. In sintesi – è lòa conclusione della ricerca – vogliamo una Villasanta più green".