Il parco macchine dei ladri Furgone sospetto e auto rubata Nel bagagliaio il kit dello scasso

di Alessandro Crisafulli

Massima allerta contro i topi d’appartamento che, proprio in questo periodo in cui le città si svuotano, fanno gli straordinari. Nei giorni scorsi la polizia locale di Desio è stata protagonista di un doppio intervento contro sospetti ladri, anche grazie all’utilizzo delle nuove tecnologie in dotazione. Riuscendo a trovare un furgone e un veicolo rubato probabilmente utilizzati proprio per i colpi a domicilio. Il primo episodio, giovedì pomeriggio, quando durante un pattugliamento i vigili, dotati di apparati tecnologici appena arrivati che operano attraverso la Banca dati S.D.I. hanno notato un furgone sospetto nei pressi di un condominio del centro. Il conducente, nonché proprietario del veicolo, già noto per reati contro il patrimonio e furti con scasso, con patente straniera, è risultato in possesso di un falso documento di identità, per cui è stato perquisito e accompagnato al Comando di via Partigiani d’Italia per l’identificazione, con immediata segnalazione all’autorità giudiziaria. La carta di identità è stata successivamente verificata dal laboratorio istituito alla polizia locale di Milano che permette di individuare anomalie e contraffazioni.

All’interno del furgone sono state trovate attrezzature da scasso, prontamente sequestrate, presumibilmente pronte per imminenti furti: "Questa operazione rappresenta un’ulteriore risposta alla richiesta di sicurezza manifestata dalla cittadinanza – sottolinea il vicesindaco Andrea Villa –. Riteniamo che sia fondamentale non solo l’aspetto sanzionatorio, ma anche la prevenzione e l’ascolto della popolazione. Sicuramente prevedere possibili azioni dei cosiddetti ‘topi d’appartamento’, soprattutto in questo periodo di vacanza, dimostra un’attenta presenza di tutela nei confronti dei residenti".

Il falso documento sequestrato è stato messo a disposizione della Procura, il soggetto è stato denunciato, il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo per 90 giorni. Sempre nella stessa serata, gli agenti in servizio, attraverso l’ausilio di appositi controlli elettronici, hanno rinvenuto nei pressi della stazione ferroviaria un veicolo rubato, che trasportava materiali finalizzati ad azioni di furto, scasso ed effrazioni di altro tipo. Il veicolo è stato condotto presso il comando, in attesa di essere consegnato al proprietario.