Il Parco della Brughiera compie 40 anni

Oggi è il “40° compleanno“ per il Parco della Brughiera. Una data importante che ricorda il giorno in cui è decollata la prima iniziativa che ha portato alla creazione del Parco Regionale Groane-Brughiera. Era l’agosto del 1983 quando i rappresentanti del Gruppo Naturalistico della Brianza, del Gruppo Ecologico CAI, SEM, GAM e del WWF, tra cui Nuccio Confalonieri, Maurizio Lanzani, Gianni Del Pero, Michele Lembo, Eugenio Secchi, Marino Barzaghi, Roberto Cerati, Iolanda Negri, Giuseppe Grassi e molti altri amanti della Brughiera di Meda, Cabiate, Mariano e Lentate, si riunirono nella bottega di Piero Ronzoni a Cabiate. L’obiettivo era ambizioso: creare un parco regionale per la Brughiera Briantea.

Per avviare questa straordinaria iniziativa, il comitato si mise al lavoro per allestire una mostra itinerante inaugurata il 6 novembre 1983. La mostra ha poi fatto il giro di mezza Lombardia, gettando le basi per il futuro Parco della Brughiera Briantea. Sebbene il solco fosse tracciato, il percorso è stato lungo e tortuoso. Sono passati diversi anni prima che, nel dicembre 2017 il seme piantato dal comitato desse i suoi frutti con l’emanazione della legge istitutiva da parte della Regione Lombardia. Si estendeva sul territorio di 9 comuni e di 2 province per un’estensione complessiva di 2.603 ettari. Confinava a sud-est con il PLIS Brianza Centrale di Seregno e a nord con il Lago di Montorfano. Il Consorzio Parco della Brughiera Briantea aveva progettato e attivato 16 sentieri segnalati, alcuni dei quali compongono un itinerario ad anello che riporta al punto di partenza.

"Negli ultimi 40 anni, il Comitato Parco Regionale Groane-Brughiera ha svolto un ruolo fondamentale nell’organizzazione e nella promozione di attività finalizzate a far conoscere e amare la Brughiera - dicono dal Comitato -. Ha anche lavorato instancabilmente per la tutela, la valorizzazione e la condivisione del patrimonio ambientale, storico e paesaggistico dell’area protetta regionale, che si è estesa a oltre 8.000 ettari dopo l’accorpamento dei territori che facevano parte del PLIS della Brughiera Briantea e di alcuni comuni del Canturino con la Riserva Naturale della Fontana del Guercio. Questo anniversario è un momento di celebrazione, riflessione e gratitudine per tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile la creazione di un’importante area protetta regionale. Il loro impegno e la loro dedizione hanno lasciato un’eredità duratura per la tutela dell’ambiente e per le future generazioni".

