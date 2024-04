Il paese cambia faccia e velocità. Scuola, centro culturale e fibra ottica

Nonostante le piogge incessanti che hanno caratterizzato le ultime settimane, i lavori di riqualificazione della scuola primaria, il centro culturale e l’avvio dei lavori di posa della fibra ottica che procedono velocemente, segnando un importante passo avanti per la comunità locale. Per quanto riguarda la scuola primaria, oggetto di un atteso intervento di restyling, hanno finalmente avuto inizio i lavori dopo anni di attesa. "Grazie al contributo ottenuto dal MIUR e dalla Regione Lombardia - spiega il sindaco Matteo Rigamonti -, l’importante progetto di riqualificazione è ora una realtà concreta. Il progreso dei lavori è costantemente monitorato".

Contemporaneamente, il centro culturale Sassi si prepara a una nuova fase di rigenerazione urbana grazie a un finanziamento di 500mila euro proveniente dalla Regione Lombardia. Questa iniziativa non solo contribuirà a migliorare il tessuto urbano, ma offrirà anche nuove opportunità occupazionali, con la creazione di spazi per il co-working, in armonia con le necessità di un mondo del lavoro in continuo cambiamento. Conclude il sindaco Rigamonti: "L’Amministrazione comunale di Renate esprime soddisfazione per i progressi compiuti e ringrazia tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile questo importante passo avanti. Nonostante le sfide rappresentate dalle condizioni meteorologiche avverse, il lavoro continuo e l’impegno costante dimostrano che il futuro della comunità è una priorità irrinunciabile". Un nuovo capitolo si apre anche per la connettività a Renate con l’avvio dei lavori di cablatura lungo via Roma. Questa importante opera consentirà di potenziare la connessione della sede della polizia locale e, al contempo, di estendere la dorsale di collegamento della fibra ottica fino a quella zona precedentemente esclusa dal piano di ultra-banda larga del Ministero. L’iniziativa rappresenta un passo significativo verso la promozione della fibra ottica sul territorio, confermando l’impegno dell’Amministrazione comunale nel garantire una connettività efficiente e affidabile per cittadini, scuole e imprese.

Son.Ron.