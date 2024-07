Il nuovo garage della Croce Rossa. La base del 118 a Casa Francesco

Un mezzo di soccorso, ambulanza o motomedica, che stazionerà fisso in paese, pronto a intervenire in caso di emergenze e urgenze in questa fetta di Brianza, con Casa Francesco che funzionerà da base locale per la Croce Rossa. È l’importante novità, sul fronte del soccorso, che interesserà Vedano. Si tratterà di una vera e propria postazione del 112. L’accordo è stato ufficialmente siglato nella giornata di giovedì tra il comitato monzese della Croce Rossa e l’associazione Amici dell’Unitalsi, che gestisce la struttura di Casa Francesco, il Centro diurno di accoglienza e servizi sociali in largo Vittime del Dovere: a sottoscrivere l’intesa davanti al sindaco Marco Merlini sono stati il responsabile di Casa Francesco, Franco Villa, e il presidente della Croce Rossa di Monza, Dario Funaro. L’obiettivo è garantire una ancor maggiore presenza del servizio di emergenza-urgenza sul territorio.

In base a quanto pattuito l’ambulanza o altro mezzo di soccorso avrà una postazione fissa in paese, con l’equipaggio che utilizzerà i locali di Casa Francesco come base per i servizi. "Tutto è nato dopo aver saputo che c’era la possibilità di avere una postazione del 112 in paese: su questa base ci siamo attivati - spiega il sindaco Merlini -.

Il contratto tra gli Amici dell’Unitalsi e la Croce Rossa è già stato firmato, ora verrà convalidato da Areu. Il progetto prevede una postazione di emergenza del 112 collocata in Casa Francesco, che è stata scelta perché lì ci sono gli spazi adatti: si tratterà di un’ambulanza o di una motomedica, ora si vedrà. Non sappiamo ancora la data esatta di quando diventerà operativa ma sicuramente partirà. Siamo molto contenti di essere riusciti a trovare tempi e spazi giusti per portare a casa questo risultato".

Fabio Luongo