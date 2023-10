Il monzese nato in Iran che ha rilanciato il mercatino dell’antiquariato

Ammette orgogliosamente di amare Monza e, in particolare, via Bergamo. Nasser Mehri, nato 65 anni fa in Iran, nella città di Gorgan, da anni cittadino italiano, in questa via risiede e ha un’attività. Gestisce, infatti, il negozio Soraya. Qui Nasser vende e restaura tappeti persiani.

Venne in Italia nel 1989. Si iscrisse alla Facoltà di farmacia all’Università di Trieste. Dopo due anni, però, lascia gli studi per iniziare a lavorare come consulente nel settore dei tappeti antichi. Da 25 anni abita a Monza con la moglie Fatemeh e i tre figli Amir, Ali e Nik, tutti nati in città. A Monza e alle sue tradizioni è tanto legato da essere sceso in campo in prima persona per evitare che il mercatino di via Bergamo sparisse dal calendario delle manifestazioni. Fare ripartire l’esposizione dopo la tempesta Covid non era un’impresa facile. Ma l’operazione è riuscita a Nasser, presidente dell’Associazione Borgo Bergamo 2007. "Per la città e per la via – commenta Nasser – era un appuntamento tradizionale. Non volevo che questa iniziativa venisse cancellata. Mi sono dato da fare, il Comune mi ha sostenuto. Gli espositori mi conoscevano e hanno avuto fiducia in me". Risultato, le bancarelle sono tornate numerose. "Se ti comporti bene – aggiunge il monzese nato in Iran – sei accolto bene dappertutto".

L’appuntamento per gli appassionati di antiquariato e non solo, è fissato ogni seconda domenica del mese. Se le domeniche in un mese sono cinque, la quartac’è un’esposizione supplementare. Il mercatino va in ferie solo ad agosto. Gianni Gresio